Männer fahren mit Cityroller durch Drive-In bei McDonald‘s - Attacke auf Mitarbeiter

Mit Cityrollern sind zwei Mänenr am Sonntag durch den Drive-In bei McDonald‘s gefahren. Als ein Mitarbeiter ihnen das untersagte, attackierten sie ihn. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Hemer (NRW) - Mal eben mit dem Auto am Schnellrestaurant vorbeifahren und etwas zu essen holen, ohne auszusteigen - der Drive-In macht‘s möglich. In Hemer im Märkischen Kreis (NRW) haben zwei Männer am Sonntagnachmittag ungewöhnliche Gefährte ausgesucht, um diese Möglichkeit zu nutzen: Sie wollten mit Cityrollern durch den Drive-In der McDonald‘s-Filiale an der Bahnhofstraße fahren, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Doch ihr Vorhaben wurde jäh ausgebremst: Ein Mitarbeiter wies sie darauf hin, dass das nicht erlaubt sei. Weil die Männer aber keinen Mund-Nasen-Schutz dabei hatten, um in das Schnellrestaurant zu gehen, händigte der Angestellte ihnen sogar Masken aus. Das werteten sie aber offenbar nicht als nette Geste: Einer der beiden beschimpfte und beleidigte den Mitarbeiter.

Der bat die Kunden dann, die McDonald‘s-Filiale zu verlassen, woraufhin sie ihn zur Seite schubsten und am Arm packten. Dabei fiel nach Polizeiangaben die Brille des Mitarbeiters zu Boden. Als schließlich mehrere Gäste einschritten, machten die Männer sich aus dem Staub.

Beide waren laut Polizei mit Hawaii-Hemden (bunt bzw. blau) bekleidet und etwa 1,90 bzw. 1,75 Meter groß. Der größere der beiden habe blaue Augen, der kleinere dunkle Augen und eine Afro-Frisur. Eine direkt eingeleitete Fahndung der Polizei brachte nicht den gewünschten Erfolg.

Die Polizei ermittelt wegen Beleidigung und einfacher Körperverletzung. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02372/9099-0 entgegen.