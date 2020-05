Betrugsmasche in Apotheken verblüfft: Oben OP-Maske - unten plötzlich "blank"

Neue Betrugsmasche, die offenbar tatsächlich funktioniert: Eine Frau gaukelt in Apotheken "hinten" Schmerzen vor, zieht dann plötzlich "blank" - und erbeutet Bargeld.

Hemer/Iserlohn - "Hose runter, Geld weg" - auf diesen Nenner bringt die Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis am Dienstagmorgen einen Betrugsfall aus Hemer.

Der ähnelt frappierend einem solchen aus Iserlohn vom 8. Mai. In beiden Fällen waren Apotheken der Schauplatz, Hauptdarstellerin war eine etwa 40 Jahre alte Frau mit Kopftuch, dicker Brille und starkem Akzent. Sie erbeutete in beiden Fällen Bargeld.

Während die Ganovin in Iserlohn aus einem Büro Geld entwendet hatte, passierte das Spektakel am Montag (18. Mai) in der Hemeraner Apotheke an der Hauptstraße vor der Theke.

Um 13.40 Uhr betrat die Unbekannte mit OP-Maske im Gesicht das dortige Ladenlokal und klagte nach Polizeiangaben in schlechtem Deutsch über Schmerzen im Gesäßbereich.

"Die Mitarbeiterin holte ihr ein Medikament. Dafür legte die Unbekannte einen 200-Euro-Schein auf die Theke. Während die Mitarbeiterin das Wechselgeld vorzählte, zog die Kundin plötzlich ihre Hose herunter und stand halbnackt im Laden.

Die entstehende Überraschung nutzte sie, ihren 200-Euro-Schein und das Wechselgeld zu schnappen und zu flüchten", so die Ermittler, die jetzt vor allem die Apotheker davor warnen, dass die Frau den "Blankzieh-Trick" an weiteren Orten einsetzen könnte.

Die Polizei ermittelt jetzt wegen Diebstahls und einer exhibitionistischen Handlung, Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 02372/ 9099-0 erbeten.

Quelle: wa.de