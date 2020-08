Auto kracht gegen Kik-Filiale: 16-Jährige soll Wagen gestartet haben - unter Alkoholeinfluss

In der Nacht zu Samstag soll eine 16-Jährige laut Polizei ein Auto gestartet haben und damit in die Hauswand einer Kik-Filiale gekracht sein.

Eine 16-Jährige soll mit einem Auto gegen die Hauswand einer Kik-Filiale gekracht sein. Wie ihr 18-jähriger Begleiter der Polizei erklärte, sei er kurz vorher aus dem Wagen gestiegen - die 16-Jährige soll sich dann ans Steuer gesetzt und den Unfall verursacht haben.

Eine 16-Jährige soll ein Auto gestartet und gegen die Wand einer Kik-Filiale gekracht sein.

Der Vorfall soll sich nach Angaben ihres 18-jährigen Begleiters ereignet haben, als dieser sein Auto kurz verließ.

Im Anschluss wehrte sich die 16-Jährige laut Polizei massiv und verletzte eine Beamtin.

Hemer - Wie die Polizei am Sonntag berichtet, hat sich der Vorfall gegen 4.50 Uhr in der Nacht zu Samstag ereignet. Demnach parkte ein 18-jähriger Fahrer aus Hemer sein Auto auf dem Parkplatz Hademareplatz 11. Er verließ nach eigenen Angaben kurzzeitig das Fahrzeug, so die Polizei weiter.

"Die 16-jährige Beifahrerin aus Iserlohn soll sich in dieser Zeit auf den Fahrersitz gesetzt und das Fahrzeug gestartet haben. Sie fuhr gegen die Hauswand der Fa. Ki k, wodurch Sachschaden entstand", heißt es im Bericht der Polizei wörtlich.

Auto kracht gegen Kik-Gebäude: Polizei stellt fest, dass 16-Jährige alkoholisiert ist

Eine Zeugin informierte demnach die Polizei, die am Unfallort feststellen konnte, "dass die 16-Jährige erheblich alkoholisiert und nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist".

Der 16-Jährigen sollte daraufhin auf der Polizeiwache Hemer eine Blutprobe entnommen werden, heißt es weiter. Im weiteren Einsatzverlauf beleidigte die Jugendliche die Polizeibeamten demnach aber und leistete Widerstand, sodass sie nach der Blutprobenentnahme ins Polizeigewahrsam in Iserlohn gebracht wurde. "Durch den Widerstand wurde eine Polizeibeamtin leicht verletzt", so der Bericht.

Die 16-Jährige und der 18-Jährige wurden bei dem Vorfall nicht verletzt. Den Sachschaden, der durch den Aufprall entstand, schätzt die Polizei auf 4000 Euro.

Quelle: wa.de