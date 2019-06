Nackt durch die Tiefkühlabteilung - und mit Bierdose und Banane auf der Flucht

Ein 32-jähriger Hemeraner hat sich in einem Supermarkt vor den Augen von Zeugen komplett ausgezogen - und sich anschließend einen actionreichen Fluchtversuch geleistet. Die Polizei ermittelt nun gegen ihn - wegen räuberischen Diebstahls und exhibitionistischer Handlung.

Hemer - Ein 32-jähriger Hemeraner hat sich am Samstagmorgen in der Tiefkühlabteilung eines Supermarktes in Hemer vor den Augen von Zeugen, darunter auch Kinder, einmal komplett ausgezogen, wie die Polizei am Montag berichtete. Zeugen benachrichtigten demnach um kurz vor 12 Uhr eine Verkäuferin. Als diese eintraf, hatte der Mann die Hose wieder an.

"Er flüchtete, griff aus vollem Laufe eine Bierdose und trank daraus, rannte in die Obst-Abteilung und griff eine Banane. Auch diese aß er im vollen Lauf", schildert die Polizei die action-reiche Flucht des Mannes.

Mann schlägt mit Tretroller um sich

Bevor der Mann durch die Kassen flüchten konnte, stellten sich ihm mehrere Verkäufer in den Weg. Er schlug um sich und wirbelte seinen Tretroller herum, um sich die Gegner vom Leib zu halten.

Im Laufe eines Handgemenges konnten ihn die Verkäufer schließlich überwältigen, so die Polizei. Sie brachten ihn ins Büro und hielten ihn dort bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Diese wiederum nahm den Mann zur Verhinderung weiterer Straftaten mit ins Gewahrsam nach Iserlohn. Einen Atemalkoholtest lehnte er ab. Er wurde am Abend wieder freigelassen. Die Polizei ermittelt wegen räuberischen Diebstahls und exhibitionistischer Handlung. - eB

Quelle: wa.de