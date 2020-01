Ganove schleicht gebückt durch Garten - Wohnungsbesitzer mit genialer Reaktion

Das kann aber auch voll nach hinten losgehen, da sich Überfälle gerade auch an Haustüren auf Bewohner in letzter Zeit bundesweit zeitweilig häuften.

Steht man dann plötzlich vier heranstürmenden Muskelmännern gegenüber und ist nicht zufällig US-Elitesoldat einer Spezialeinheit mit Kampfmesser in der Hand wie in einem Fall in Rheinland-Pfalz vor ca. 2 Jahren mit einem getöteten Angreifer, macht man denen die Attacke noch leichter und ist es eher nicht ratsam, die Haustür in so einem Fall zu öffnen.