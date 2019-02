Helfer auf A45: Was Einsatzkräfte in der Rettungsgasse erleben

So sollte es immer sein: Ein Kommandowagen der Feuerwehr fährt durch eine Rettungsgasse auf der A44 an den Lkw im Stau vorbei.

Lüdenscheid – Bei einem Unfall zählt oft jede Minute. Wenn Menschenleben in Gefahr sein könnten, ist für Rettungskräfte höchste Eile geboten. Doch nicht immer erreichen sie die Unfallstelle schnellstmöglich.

Fehlende Rettungsgassen auf Autobahnen sind nach wie vor ein Thema, manche Autofahrer nutzen sie sogar dreist für eigene Zwecke. Und das ist nicht das einzige Problem, das die Arbeit erheblich erschwert, wie die Einsatzkräfte der Wachabteilung 2 aus Lüdenscheid erzählen.

Das Szenario ist nicht selten: Ein Unfall auf der Autobahn, schnell staut sich der Verkehr dahinter – mal auf zwei, mal auf drei Spuren. In jedem Fall gilt eins: Platz machen und Rettungsgasse bilden.

Gasse ist oft überlebenswichtig

Der freie Weg nach vorne zur Unfallstelle ist für die Betroffenen in vielen Fällen überlebenswichtig. Das Problem: Die Gasse wird nicht immer eingehalten, häufig ist sie schlichtweg nicht breit genug für die Fahrzeuge des Feuer- und Rettungsdienstes.

„Das ist sehr unterschiedlich und geht von vorbildlich bis ganz schlecht – das Spektrum ist riesengroß“, erzählen die Kräfte der Wachabteilung 2. „Häufig klappt es vorne gut, aber weiter hinten beim Stau machen die Leute zu.“

Viele verließen sogar ihr Fahrzeug, um zu gucken. „Die sitzen dann auf der Leitplanke und rauchen sich eine. Wir kommen aber manchmal nicht durch, dann gibt´s von uns nur noch ´ne kurze und deutliche Ansage: ,Ihr Auto? Weg!´“ Für mehr bleibe keine Zeit.

Häufiger sei die Rettungsgasse aber einfach nicht breit genug, wissen die Einsatzkräfte: „Die Leute verschätzen sich, was die Größe angeht. Dass man in so etwas verwickelt wird, passiert ja auch nicht regelmäßig, viele sind dann einfach überfordert.“

Autofahrer hätten meist noch die Chance, auch im Nachhinein weiter nach links auszuweichen, das Problem liege eher bei den Lastwagen. „Wenn die Lkw nicht gleich bei Staubildung nach rechts fahren, klappt es auch später nicht.“ Die Fahrzeuge seien schlichtweg zu groß.

Autofahrer nutzen Gasse aus

Dennoch: „Der Trend ist deutlich besser als noch vor einigen Jahren. Dank der Gesetzesänderung, der Medien und der Plakatierung an der Autobahn, die auch für ausländische Fahrer gut verständlich ist, wird es besser. Richtig gut klappt es aber noch nicht.“

Und falls doch, gebe es wiederum andere Experten: „Wenn wir durch die Rettungsgasse fahren, fährt auch schon mal einer einfach hinter uns her – in der Hoffnung, dann einfach an der Unfallstelle vorbei zu können.“ Aber das gehe immer nach hinten los: „Vorne ist natürlich schon alles zu, man kommt dort nicht vorbei. Die Leute stehen mit ihrem Auto nur im Weg und stehlen uns womöglich wichtigen Platz für Geräte.“

+ Thomas Felske, Jan Dämmer und Karsten Däumer (von links) gehören zur Wachabteilung 2. © Mester Beschimpft wurden die Lüdenscheider Rettungskräfte während eines Einsatzes aber noch nicht: „Woanders ist das ja schon vorgekommen, bei uns zum Glück nicht.“

Jedenfalls hätten sie es bisher nicht bewusst wahrgenommen, denn während eines Einsatzes haben sie ganz andere Sachen im Kopf: „Man ist wie im Tunnel, denkt über die nächsten Schritte und mögliche Szenarien nach. Wenn ich weiß, eine Person ist eingeklemmt und die Außentemperaturen sind sehr niedrig, dann denkt man darüber nach und interessiert sich weniger für beratungsresistente Autofahrer oder jene, die hinter einem her durch die Rettungsgasse fahren.“

Polizei sperrt Spuren wegen Gaffern

Falls nötig, kümmere sich die Polizei darum. „Es kommt häufiger vor, dass sie den Verkehr beobachten. Am Kreuz Hagen haben sie sogar mal die Gegenfahrbahn gesperrt.“

Der Grund: Gaffer. „Die sind nicht nur störend, sondern auch eine Gefahr für andere und sich selbst. Wir haben schon oft sehen müssen, dass Autofahrer auf der Gegenseite auf 30 km/h runtergebremst haben – auf der Autobahn! – und mit dem Handy filmten. Das ist absolut gefährlich.“

Und alles letztlich sinnlos, denn: „Jeder sollte sich eh merken: Je länger wir brauchen, desto länger dauert auch der Stau.“

Quelle: wa.de