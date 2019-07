Heftiger Streit mit Messer und Pistole nach Killiankirmes: Drei Schwerverletzte

Letmathe

Eine Kirmes-Streiterei in Letmathe endete am Montagabend mit drei Schwerverletzten. Zwei Brüder wollten einen Streit schlichten - plötzlich wurde ein Messer gezückt. Auch einer der am Streit Beteiligten wurde schwer verletzt, nachdem er zunächst die Flucht ergriffen hatte.