Hausexplosion in Altena-Evingsen: Es war Brandstiftung

Fluchtgefahr: Polizei nimmt brandverletzten 33-jährigen Mann fest

+ © Hornemann Im Dachgeschoss des Brandhauses wurde der bislang nicht zweifelsfrei identifizierte Leichnam aufgefunden. © Hornemann

Altena - Polizei und Staatsanwalt gehen nach bisherigen Ermittlungen davon aus, dass das am Mittwoch in Evingsen an der Roleye explodierte Haus vorsätzlich in Brand gesetzt wurde. Dabei starb eine Person. Eine weitere wurde schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Duisburger Klinik geflogen.