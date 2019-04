Über mehrere Etagen: Riesige Drogenplantage in Mehrfamilienhaus entdeckt

[Update, 10.55 Uhr] Altena - Volltreffer: Nach einem Hinweis von Nachbarn hat die Polizei in einem Mehrfamilienhaus in Altena-Mühlenrahmede eine riesige Hanfplantage entdeckt.

Am Dienstagabend gegen 21 Uhr bewiesen Nachbarn in Altena-Mühlenrahmede ein „feines Näschen“: Polizei und Feuerwehr wurden alarmiert, weil möglicherweise eine Hanfplantage in einem ansonsten leerstehenden Mehrfamilienhaus am Unteren Ardeyweg betrieben wurde.

Nachdem die Feuerwehr in Amtshilfe die Türen geöffnet hatte, erhärtete sich der Verdacht. Die Anwohner hatten mit ihrer Aussage einen Volltreffer gelandet. Tatsächlich fanden die Beamten in großer Menge Pflanzen vor, deren Erzeugnisse unter das Betäubungsmittelgesetz fallen.

Die Plantage erstreckt sich nach Angaben der Polizei über mehrere Stockwerke. Professionelles Equipment zur Aufzucht und viele hundert zum Teil erntefähige sowie weitere bereits neu ausgesähte Pflanzen wurden aufgefunden. Der Fund wurde beschlagnahmt. Die Polizei ist mit mehreren Beamten vor Ort. Mitarbeiter des Technischen Hilfswerks (THW) transportieren die Pflanzen ab.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des illegalen Anbaus von Betäubungsmitteln gegen einen bislang unbekannten Tatverdächtigen eingeleitet.

Nach Aussagen von Nachbarn steht das Sechsfamilienhaus derzeit leer. Angeblich würde derzeit ein Verkauf abgewickelt.

Großes Interesse an den Ereignissen hat auch der Energieversorger: Die Aufzucht dieser illegalen Pflanzen wird zumeist energieintensiv mit Wärmeleuchten betrieben. Nur in ganz seltenen Fällen fühlen sich die Täter moralisch dazu verpflichtet, die dabei anfallenden heftigen Stromrechnungen freiwillig zu begleichen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Altena unter 02352/9199-0 entgegen.

