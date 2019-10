Das halbe Leben ohne "Fleppe" am Steuer: Mann (40) aus Hamm "endlich" erwischt 

Bei Routinekontrolle in Lüdenscheid aufgeflogen

Kaum zu glauben, aber wahr: Ein Autofahrer (40) aus Hamm hat am Dienstagabend zugegeben, sein halbes Leben lang ohne Führerschein am Steuer von Autos gesessen zu haben. Bei einer Routinekontrolle in Lüdenscheid flog er jetzt "endlich" auf.