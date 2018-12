Auf der A45 bei Hagen-Süd wird es jetzt in beiden Richtungen eng

Hagen - Die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Südwestfalen erwartet auf der A45 bei Hagen-Süd Verkehrsbehinderungen in beiden Richtungen. Dort beginnen mit der Einrichtung der Baustellenverkehrsführung die letzten Vorbereitungen für den Ersatzneubau der Talbrücken Kattenohl und Brunsbecke.

"In Abhängigkeit von der Witterung starten die Arbeiten am Dienstag (11.12.) zwischen 9 und 17 Uhr in Fahrtrichtung Frankfurt. In den folgenden Nächten bis Ende dieser Woche jeweils von 19 bis 5 Uhr wird die Verkehrseinrichtung für beide Fahrtrichtungen vervollständigt", so Straßen.NRW in einer Mitteilung.

Für die Herstellung der Mittelstreifenüberfahrten sowie die Schutzplankenarbeiten auf der A45 in diesem Bereich werden die je zwei Fahrspuren demnach in beiden Fahrtrichtungen nach außen verlegt und etwas verengt.

"In den Nächten kann es teilweise zu weiteren temporären Einschränkungen kommen, bei denen dann zeitweise nur eine Fahrspur zur Verfügung steht", warnt der Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen.

Im Detail heißt es: "Zunächst werden in dem Baufeld der beiden Brücken Schutzplanken demontiert beziehungsweise ersetzt und neue Mittelstreifenüberfahrten hergestellt. Diese Arbeiten sind für die nachfolgenden Bauphasen auf der A45 notwendig.

Voraussichtlich Ende Januar 2019 wird mit dem Abriss der Talbrücke Kattenohl (Fahrtrichtung Dortmund) begonnen." - eB

Quelle: wa.de