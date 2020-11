Männer im Streit: Fingerkuppe abgetrennt - 41-Jähriger findet sich im Rettungswagen wieder

Bei einer körperlichen Auseinandersetzung am Freitag (30. Oktober) in Hagen wurde einem 41-Jährigen eine Fingerkuppe abgetrennt.

Hagen - Nach bisherigen Erkenntnissen kam es gegen 15.40 Uhr in einer Wohnung an der Berliner Straße in Hagen zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einer fünfköpfigen, männlichen Personengruppe, wie die Polizei berichtet.

Im Rahmen dessen schlugen sich die Männer im Alter von 34 bis 58 Jahren dann gegenseitig. Zwei der Männer wurden vor die Wohnung gedrängt.

Den Versuch die Wohnung erneut zu betreten, verhinderten die drei in der Wohnung Verbliebenen laut Polizei durch Zuhalten der Tür. „Dabei geriet jedoch der Finger des 41-Jährigen dazwischen und die Kuppe wurde abgetrennt“, heißt es. Der Hagener musste demnach von einer Rettungswagenbesatzung versorgt werden. Die Kriminalpolizei übernimmt nun die weiteren Ermittlungen.

