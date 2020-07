Maskierte Frau bedroht Kundin in Bäckerei: "... sonst stech ich dich ab"

Razzia gegen Clankriminalität in Wuppertal

In einer Bäckerei in Hagen wurde eine Kundin von einer maskierten Frau aus Altena bedroht und beraubt.

In einer Bäckerei in Hagen kam es zu einem Raubüberfall.

Eine maskierte Frau aus Altena stahl einer Kundin ihre Geldbörse.

Danach drohte sie, die Kundin abzustechen.

Hagen/Altena- Dieser Bäckereibesuch endete anders, als es sich eine junge Frau aus Hagen vermutlich vorgestellt hat. Die 31-Jährige stand gegen 11 Uhr am Verkaufstresen einer Hagener Bäckerei in der Bahnhofstraße.

Raubüberfall in einer Bäckerei in Hagen: Frau aus Altena bedroht Kundin

Wie die Polizei mitteilt, sei plötzlich eine "komplett schwarz bekleidete und maskierte Frau" in das Geschäft eingetreten. Dabei handelte es sich um eine 35-jährige Frau aus Altena, wie come-on.de* berichtet.

Die maskierte Frau hat der Kundin laut Polizeibericht die Bäckertüte aus der Hand gerissen und "vehement" an der Geldbörse gezogen. Die Kundin sei völlig überrascht gewesen, so die Polizei.

Bäckerei in Hagen: Maskierte Frau droht Kundin abzustechen

Dabei soll die Frau aus Altena "Lass das Portemonnaie los, sonst stech ich Dich ab!" gerufen haben. Anschließend sei sie mit der gestohlenen Geldbörse geflohen. Sofort wurde die Polizei alarmiert. Die Beamten konnten die Täterin im näheren Umfeld antreffen und vorläufig festnehmen.

Nach Angaben der Polizei habe die Frau einen verwirrten Eindruck auf die Beamten gemacht. Sie soll sich in der Vergangenheit bereits in psychiatrischer Behandlung befunden haben, weshalb sie nach dem Einsatz in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht wurde.

Raubüberfall in Hagener Bäckerei: Kriminalpolizei ermittelt

"Das geraubte Portemonnaie konnte nicht gefunden werden", heißt es seitens der Polizei. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Erst kürzlich war eine Familie in Hagen in ihrem eigenen Haus überfallen worden. Drei bewaffnete Männer fesselten ein Mädchen und eine junge Frau. Ein Mann aus Hagen sorgte für Schlagzeilen, als er Opfer einer Betrügerin wurde. Sie soll ihn um 250.000 Euro betrogen haben - mit einer irren Flugzeug-Geschichte. In der Dortmunder Innenstadt hat ein bewaffneter Räuber ein Geschäft überfallen. Es fiel ein Schuss, ein Mitarbeiter wurde verletzt.