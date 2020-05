Frau getötet: 75-Jähriger wollte Nachbarin im Keller einbetonieren

Tötungsdelikt in Hagen (NRW): Die Polizei fand einen Toten in einer Wohnung.

[Update] In Hagen ist es zu einem Tötungsdelikt gekommen. Die Polizei hat in einem Wohnhaus im Stadtteil Delstern eine tote Frau gefunden. Die Mordkommision ermittelt.

Die Polizei hat in Hagen eine tote Frau gefunden.

Die Mordkommission ermittelt bereits nach der Tat in einem Mehrfamilienhaus.

Ein 75-Jähriger wollte seine Nachbarin im Keller einbetonieren.

Hagen - In einer Wohnung an der Delsterner Straße in Hagen ist es zu einem Tötungsdelikt gekommen. Die Polizei hat am Mittwochnachmittag im Keller des Wohnhauses eine Leiche gefunden.

Eine weitere Person wurde von den Polizeibeamten nach dem Fund abgeführt. Die Hagener Polizei hat eine Mordkommission eingerichtet und ermittelt gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft.

Tötungsdelikt in Hagen: Leiche im Keller unter Zement versteckt

Die Polizei meldet, dass es sich bei der Toten um eine 59-jährige Frau handelt. Sie wurde tot im Keller des Hauses gefunden, in dem sie gewohnt hat. Neben ihr waren Werkzeug und bereitgelegte Zementsäcke: Die Polizei Hagen geht davon aus, dass die Frau im eigenen Keller einbetoniert werden sollten.

Die Polizei vermutet, dass ein 75-jähriger Nachbar sie getötet haben soll. Die beiden wohnten in dem gleichen Gebäude, aber in unterschiedlichen Wohnungen. Er habe sich selbst bei der Polizei gemeldet und wurde, kurz nachdem die Leiche entdeckt wurde, festgenommen.

Tote Frau im Keller: Streit zwischen Nachbarn

In der ersten Vernehmung habe der 75-Jährige gesagt, dass er und seine Nachbarin am Dienstag gestritten haben. Laut den Polizeiinformationen habe er gestanden, dass die Frau dabei zu Tode gekommen sei.

Die genauen Umstände des Vorfalls sind derzeit Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Zur Klärung der Todesursache wurde eine Obduktion angeordnet.

