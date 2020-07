Sportartikel gestohlen und dann umgetauscht - Polizei fahndet mit Foto nach Verdächtigem

Wer kann Hinweise geben?

Die Polizei in Hagen (NRW) fragt: Wer kann Hinweise zu einem Dieb geben, der Sportartikel entwendet und später umgetauscht haben soll?

Die Polizei in Hagen fahndet mit einem Foto nach einem Tatverdächtigen. Der soll in einem Sportgeschäft Tennisschläger gestohlen haben, um sie später im selben Geschäft umzutauschen. Es besteht der Verdacht, dass er diese Masche auch in anderen Filialen in Deutschland durchzog.