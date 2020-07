Stromausfall in Hagen: Das war die Ursache für den "Blackout"

Stromausfall! Der westfälischen Großstadt Hagen ist aktuell in einigen Stadtteilen der "Saft" ausgegangen.

[Update 11.22 Uhr] Stromausfall - der westfälischen Großstadt Hagen ist am Freitag in einigen Stadtteilen der "Saft" ausgegangen. Viel schneller als gedacht ist die Störung behoben worden.

Stromausfall in Hagen: In mehreren Stadtteilen gab es einen "Blackout".

Die Ursache des Stromausfalls von Freitag (24. Juli) war schnell ermittelt.

Die Behebung der Störung erfolgte viel schneller als erwartet.

Hagen - In Hagen hat es am Freitag einen größeren Stromausfall gegeben. Gegen 9.20 Uhr blieb in vielen Teilen der Stadt plötzlich der "Saft" weg. Die Störung war dann viel schneller behoben als gedacht - gegen 11.20 Uhr hatten alle Stadtteile wieder Strom.

Zuerst war die Innenstadt durch eine Umschaltung wieder versorgt worden, danach die Stadtteile. Auch das Mobilfunknetz war eingeschränkt. An mehreren Feuerwehr-Gerätehäusern sowie an einschlägigen Punkten wie den Marktplätzen standen Ansprechpartner für die Hagener bereit.

Die Störung wurde behoben. Das gesamte Stadtgebiet ist wieder mit Strom versorgt. — Stadt Hagen (@Hagen_Westfalen) July 24, 2020

Betroffen waren die Stadtteile Altenhagen, Vorhalle, Boele und Boelerheide.

Stromausfall in Hagen: Es kann noch Stunden dauern

Nach ersten Informationen war ein Umspannwerk in der Sedanstraße ausgefallen. "Laut Energieversorger wird die Störung noch 4 bis 5 Stunden dauern", teilte die Stadt Hagen zunächst mit, konnte dann aber deutlich früher Entwarnung geben.

Durch den Stromausfall waren in der Stadt zahlreiche Ampeln ohne Funktion, auch die Straßenbahn war betroffen, Menschen blieben in Aufzügen stecken und mussten befreit werden.

Stromausfall in Hagen: Teilweise fließt wieder "Saft"

"Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, sich im Notfall direkt über die 110 an die Polizei zu wenden", hatte die Behörde appelliert.

In sozialen Netzwerken gaben Anwohner Zwischenstände von zuhause oder der Arbeitsstelle durch - mehrere schrieben frühzeitig, dass es beispielswiese in Altenhagen teilweise schon wieder Strom gebe. - eB

