Frau liegt tot in Wohnung - SEK nimmt Ex-Partner fest

Die Polizei will einen gesuchten Straftäter festnehmen und stürmt eine Wohnung. Doch der Mann ist nicht dort. Stattdessen finden die Einsatzkräfte eine Leiche.

Hagen - Mit einem Haftbefehl in der Tasche hat die Polizei in Hagen am Montag eine Wohnung gestürmt, in der sie einen 24 Jahre alten Mann vermutete. Der gesuchte Straftäter war aber nicht in der Wohnung - statt seiner fanden die Einsatzkräfte eine Leiche.

Bei der Toten soll es sich um die 38-jährige Inhaberin der Wohnung und Ex-Lebensgefährtin des Mannes handeln. Nach ersten Ermittlungen und einer Obduktion sei von einem Gewaltverbrechen auszugehen, heißt es in einer gemeinsamen Presseerklärung der Polizei und Staatsanwaltschaft Hagen.

Die Ermittler leiteten eine intensive Fahndung nach dem Mann ein. Am Dienstagabend, gegen 20.50 Uhr, nahmen Spezialeinsatzkräfte den 24-Jährigen in einer Wohnung in Iserlohn fest.

Die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft dauern an. - eB

Quelle: wa.de