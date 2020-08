Hilflose Lage möglich: Polizei sucht mit Bild nach vermisster Frau

Eine Frau aus Hagen wird vermisst. Sie hatte sich zuletzt auf den Weg in den Märkischen Kreis gemacht. Die Polizei bittet mit einem Bild um Zeugenhinweise.

Hagen/Kreis MK - Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich Denise R. in einer hilflosen Lage befindet, unterstreicht die Polizei in ihrer Öffentlichkeitsfahndung nach einer vermissten Frau aus Hagen. Die 30-Jährige habe sich zuletzt auf den Weg in den Märkischen Kreis gemacht - dort sei sie jedoch nie angekommen.

Am 19. August hat Denise R. aus Hagen laut Polizei die elterliche Wohnung verlassen, um eine Freundin in Iserlohn zu besuchen. Dort kam sie allerdings nicht an. „Sie ist gesundheitlich angeschlagen und möglicherweise örtlich nicht orientiert", teilt die Polizei mit. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Frau in einer hilflosen Lage befindet. Daher hat die Polizei jetzt ein Bild von ihr veröffentlicht.

+ Öffentlichkeitsfahndung: Vermisste Hagenerin © Polizei Hagen

Denise R. wird wie folgt beschrieben:

ca. 175 cm groß

kräftige Statur

schulterlange, dunkelblonde Haare

Die Vermisste ist Brillenträgerin, führt jedoch zurzeit keine Brille mit sich.

Wer kann Angaben zum Aufenthalt der Vermissten machen? Hinweise werden unter der Rufnummer 02331/986-2066 entgegengenommen