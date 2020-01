Schockierende Attacke: Kinder greifen Jungen brutal mit Metallstange an

Vier Kinder haben am Donnerstag eine Gruppe Jungen brutal angegriffen. Mit einer Eisenstangen verletzten sie ihre Opfer - und flüchteten.

In Hagen trafen zwei Gruppen Kinder aufeinander.

Mit einer Eisenstange griff ein Junge brutal die andere Gruppe an.

Zwei Kinder wurde verletzt.

Hagen - Gegen 15 Uhr trafen vier Jungen (zehn, zehn, elf und zwölf Jahre alt) in Hagen auf eine Gruppe Kinder im Alter von 12 bis 13 Jahren.

Plötzliche Attacke: Unvermittelt griff ein Junge der Gruppe die Kinder mit einer knapp 1,2 Meter langen Metallstangenan. Er verletztezwei Jungen leicht.

Der 11-Jährige sowie sein 10-jähriger Freund kamen nach Angaben der Polizei vorsorglich mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Die unbekannte Gruppe Kinder flüchtete anschließend. Die Polizei stellte die Metallstange sicher.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Zwischenfall beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise nehmen die Beamten telefonisch unter 02331/986-2066 entgegen.

