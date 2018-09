Hagen bleibt ICE-Haltepunkt

Bahn-Vertreter kündigen Erhalt an

Hagen - Der ICE-Haltepunkt am Hauptbahnhof in Hagen soll erhalten bleiben. Das kündigten Vertreter der Deutschen Bahn am Mittwoch in einer Sitzung des Verkehrsausschusses im nordrhein-westfälischen Landtag an.