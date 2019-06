Beute im Puff verprasst: Dann steht die Polizei im Zimmer...

[Update] Hagen - In einem Bordellzimmer konnte die Polizei einen Spielhallen-Räuber schnappen. Wenige Stunden zuvor hatte der Mann 900 Euro erbeutet. Am Ende stand er mit heruntergelassenen Hosen vor den Beamten.

Ein 38-jähriger Mann raubte am Mittwoch in Dortmund eine Spielhalle aus. Mit 900 Euro Bargeld Beute machte er sich in einem Taxi auf den Weg nach Hagen. Er ließ sich vor einem Bordell absetzen und nahm die Dienste einer Prostituierten in Anspruch. Die Polizei hatte mittlerweile das Taxi gestoppt, in dem sich aber nur der Fahrer befand. Dieser erklärte den Kollegen, wo er seinen Fahrgast abgesetzt hat und schilderte, dass der Mann auffallend nervös und bedrohlich auf ihn wirkte.

Zugriff im Bordellzimmer

Polizeibeamte nahmen den Mann dann in einem Bordellzimmer fest. Nach einer Blutprobenentnahme brachten die Polizisten ihn in das Polizeigewahrsam Hagen, wo die Kriminalpolizei Dortmund die weiteren Ermittlungen übernahm.

Gegen 13.40 Uhr betrat der Täter zuvor die Spielhalle in Dortmund, so die Polizei. Während die Angestellte kurz auf der Toilette verschwand, versuchte der Mann die Kasse zu öffnen - ohne Erfolg. Als die 37-Jährige zurück kam, drohte er ihr mit Gewalt und forderte die Öffnung der Kasse. Die Angestellte öffnete die Kasse, der Mann griff hinein und flüchtete - mit einem Taxi in ein Bordell.

Quelle: wa.de