„Wo bin ich?“ - Betrunkener Fahrer überrascht selbst die Polizei

Von: Simon Stock

Schlangenlinien und ein Fast-Unfall: Ein betrunkener Fahrer wurde in Hagen aus dem Verkehr gezogen und erstaunte selbst die Polizei.

Hagen - Alkohol benebelt die Sinne. Das ist der vorrangige Grund, warum man nicht betrunken Autofahren sollte. Ein Mann aus Lüdenscheid (NRW) tat es dennoch. Nach einem Beinahe-Unfall auf der Autobahn A46 wurde er in Hagen von der Polizei gestoppt - und wusste von nichts.

Gegen 2.40 Uhr in der Nacht zu Samstag (20. Oktober) wurde ein 25-Jähriger auf der A46 von Iserlohn in Richtung Hagen von einem grauen Ford Focus überholt. Der scherte danach so eng ein, dass es fast zum Unfall kam. Beide fuhren weiter nach Hagen hinein, dabei fiel dem Überholten auf, dass der Fahrer vor ihm Schlangenlinien fuhr.

Hagen: Betrunkener Autofahrer weiß nicht, wo er ist.

Er alarmierte die Polizei, die den Ford in Höhe des Landgerichts stoppte. Schon während der Kontrolle fiel auf, dass sich der Fahrer, ein 30-Jähriger aus Lüdenscheid, kaum auf den Beinen halten konnte und außerdem stark nach Alkohol roch. Ein Test ergab der Wert von rund 1,3 Promille.

Der Mann gab gegenüber der Polizei an, nicht zu wissen, wo er aktuell sei und wie er dorthin gelangt ist. Ebenso wenig konnte er angeben, wo er eigentlich hin wollte. Aufgrund der Alkoholisierung wurde ihm eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und eine Strafanzeige gefertigt.

