Mutmaßliche Vergewaltigung auf Mallorca: Verdächtige stammen aus Lüdenscheid

Von: Daniel Schinzig

Teilen

Fünf Männer sollen eine junge Frau auf Mallorca vergewaltigt haben. Die Verdächtigen stammen aus Lüdenscheid. Die Staatsanwaltschaft Hagen ist aktiv.

Lüdenscheid - Es sind harte Anschuldigungen: Fünf Männer, die alle aus Lüdenscheid in NRW stammen, sollen auf Mallorca eine Frau vergewaltigt haben. Die 21- bis 23-jährigen Verdächtigen mussten zunächst eine monatelange Untersuchungshaft in Spanien fürchten. Wie wa.de berichtet, hat der zunächst zuständige Richter die U-Haft am Sonntag (16. Juli) angeordnet. Nach einem Richterwechsel sind die Aussichten für die Verdächtigen weitaus besser. Ein sechster Angehöriger der deutschen Freundesgruppe kam frei.

Mutmaßliche Vergewaltigung: Harte Vorwürfe gegen Mallorca-Urlauber

Die mutmaßliche Vergewaltigung soll sich in der Nacht vom 12. auf den 13. Juli zugetragen haben. Sie werden beschuldigt, eine jüngere, aber volljährige Urlauberin aus Deutschland in einem Hotelzimmer zum Sex gezwungen bzw. tatenlos zugeschaut haben.

Polizisten führen die Verdächtigen zum Termin mit dem Haftrichter auf der Balearische Insel. © Clara Margais / dpa

Die Nacht begann mit einem harmlosen Treffen. Nach Angaben der Polizei soll die Urlauberin einen der Männer zuvor am Strand kennengelernt haben. Sie gab ihre Einwilligung, mit ihm auf ein Hotelzimmer zu gehen. Dort eskalierte die Situation. Die vier Freunde des Mannes betraten das Zimmer. Vier der Männer sollen die Frau zu sexuellen Handlungen gezwungen haben, einer soll das Geschehen mit dem Smartphone gefilmt haben.

Wie die Polizei weiter bekannt gibt, habe sich die Frau schließlich in das Badezimmer geflüchtet. Einer der Verdächtigen soll dem mutmaßlichen Opfer gegenüber später zugegeben haben, dass die Männer zu weit gegangen seien. Die Frau wurde später in einem Krankenhaus untersucht.

Mutmaßliche Vergewaltigung auf Mallorca: Verdächtige stammen aus Lüdenscheid

Nach Informationen der Lüdenscheider Nachrichten stammen alle Verdächtigen aus Lüdenscheid. Es soll sich um eine Clique handeln, die sich bereits seit Kindertagen kennt. Zwar seien einige der Freunde aufgrund des Studiums oder des beruflichen Werdegangs aus Lüdenscheid weggezogen. Durch Familie und Sport sei aber immer eine Verbundenheit zu der Stadt bestehen geblieben. Alle sind deutsche Staatsangehörige, haben verschiedenen Migrationshintergrund. Eine Bestätigung von offizieller Seite gab es zunächst nicht. Polizeisprecher Marcel Dilling sagte, man verfolge die Nachrichten in der Presse, habe aber selbst „null Informationen“. Auch ein formales Rechtshilfeersuchen der spanischen Behörden an die Kreispolizeibehörde im Märkischen Kreis, mit dem die heimischen Polizisten die Ermittler in Spanien vor Ort unterstützen könnten, liege bislang nicht vor.

Polizisten führen die Verdächtigen zum Termin mit dem Haftrichter auf der Balearische Insel. © Carlos Herrera / dpa

Die aktuellen Wohnorte der Verdächtigen sind ebenfalls nicht offiziell bekannt. Mehrere Medien berichten, die Verdächtigen würden in Dortmund wohnen. Rechtsanwalt Andreas Trode aus Iserlohn, der den Fall für einen der Verdächtigen übernommen hat, sagte der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ), die Männer hätten dies dem Richter bei der Anhörung gesagt. Er selbst sagte zur Herkunft der Männer: „Nach meinem Kenntnisstand kommen alle aus dem Märkischen Kreis.“

Für seinen Mandanten sehe der Rechtsanwalt gute Chancen. Dieser sei, wie ein weiterer der Männer, in die Tat „nicht sehr involviert“, zitiert die WAZ Trode. Angehörige der Beschuldigten seien demnach vor Ort, um bei der Aufklärung des Falles zu helfen. Auf Anfrage von wa.de war der Anwalt bislang nicht zu erreichen.

Vergewaltigungsvorwurf: Anwältin berichtet von Richter-Tausch

Mittlerweile ist auch die Staatsanwaltschaft Hagen involviert. Laut Oberstaatsanwalt Dr. Gerhard Pauli versuche man, die spanischen Behörden zu erreichen und sich mit ihnen auszutauschen. Bislang sei dies aber noch nicht erfolgreich gewesen.

Die nächste Haftprüfung wird vor dem Landgericht stattfinden. Über den weiteren Verlauf des Untersuchungsverfahrens entscheidet allerdings fortan das Ermittlungsgericht Nummer 5 – und nicht das von Richter Antoni Rotger angeführte Gericht Nummer 8. Der Tausch wurde laut Mallorca Zeitung mit dem Argument beantragt, Rotger sei zum Zeitpunkt der mutmaßlichen Tat nicht der diensthabende Richter gewesen. Eine Justizsprecherin in Palma de Mallorca hat den Haftrichter-Tausch mittlerweile bestätigt, wie merkur.de weiß.

Nach übereinstimmender Einschätzung von Medien der Insel verbessern sich die Chancen der Beschuldigten, auf Kaution auf freien Fuß gesetzt zu werden und bis zu einer Entscheidung, ob es zur Anklage und zum Prozess kommt, in die Heimat zurückkehren zu dürfen. Der Richter-Tausch wird auf Mallorca deshalb als Erfolg für die Beschuldigten bewertet, weil der bisher zuständige Rotger als besonders rigoros und unnachgiebig gilt. Er hatte keine Freilassung auf Kaution zugestanden.

Er war es auch, der vor rund einem Jahr im Fall der deutschen „Kegelbrüder“ acht der Beschuldigten knapp zwei Monate in U-Haft gehalten hatte. Die Mitglieder eines Kegelclubs aus Münster waren der Brandstiftung beschuldigt worden. (mit dpa-Material)