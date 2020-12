Unfall beim Rangieren: Frau übersieht Schwester - die wird unter Auto eingeklemmt und schwer verletzt

Bei einem tragischen Verkehrsunfall wurde am Samstagmittag eine 82-Jährige unter einem Auto eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt. Verursacht wurde das Unglück von ihrer 84-jährigen Schwester.

Gummersbach - Zu dem Unfall kam es im Gummersbacher Ortsteil Lieberhausen. Nach ersten Erkenntnissen übersah die 84-Jährige beim Rangieren mit ihrem Auto die 82-Jährige in der Hofeinfahrt.

Die 82-Jährige wurde unter dem Skoda Fabia eingeklemmt und musste von Ersthelfern und Rettungskräften befreit werden. Sie wurde lebensgefährlich verletzt und kam mit dem Rettungswagen ins Gummersbacher Krankenhaus.

+ Dramatische Szenen haben sich am Samstag in Gummersbach abgespielt. Eine Seniorin hat ihre Schwester mit dem Auto erfasst. Der Skoda Fabia kollidierte auch noch mit einem Fahrzeug und einer Hauswand. © Markus Klümper

Unfall in Gummersbach-Lieberhausen: 84-Jährige übersieht beim Rangieren ihre Schwester (82)

Maßgeblich geholfen hatten zwei Nachbarn: ein Feuerwehrmann sowie ein weiterer Ersthelfer. Gemeinsam konnten sie mit einem stabilen Wagenheber das Auto anheben. So konnte sich die eintreffende Feuerwehr um die Stabilisierung des Wagens kümmern. Weitere Nachbarn kümmerten sich um die Unfallverursacherin, die selbst unverletzt blieb.

Es entstand auch erheblicher Sachschaden: Der Kleinwagen rammte nicht nur das abgestellte Auto des Unfallopfers, sondern kollidierte auch mit der Hauswand. Die Feuerwehr war mit 35 Kräften in dem dörflichen Stadtteil im Einsatz.

