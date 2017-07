Güterzug-Unfall in Hohenlimburg: Mensch oder Technik schuld?

Zug zwischen Waggons 15 und 16 getrennt und auf Pkw geprallt

+ © dpa Der Güterzug war in Hohenlimburg zwischen zwei Waggons getrennt worden. Die zweite Zugeinheit erfasste zunächst ein Auto, prallte dann auf die zweite und brachte vier Waggons zum Entgleisen. © dpa

Hohenlimburg - Die Bundespolizei und die Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung arbeiten mit Hochdruck daran, die Ursache für den Bahnunfall von Montagabend an der Oeger Straße in Hagen-Hohenlimburg aufzuklären. "Der Fokus der Ermittlungen richtet sich nun auf den Vorgang der Zugzusammen- und Zugbereitstellung. Ein menschliches und/oder technisches Versagen kann nicht ausgeschlossen werden", heißt es in einer aktuellen Pressemitteilung.