Großeinsatz an der Glör: Personensuche mit Rettungsbooten, Hubschrauber und Tauchern

Rätselhafte Umstände

An der Glörtalsperre läuft ein Großeinsatz - zahlreiche Rettungskräfte suchen nach einer jungen, weiblichen Person, die möglicherweise in der Talsperre untergegangen ist. Schwimmer hatten einen Notruf abgesetzt. Die Umstände muten allerdings rätselhaft an, da niemand eine Person vermisst gemeldet hat.