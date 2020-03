Groß angelegte Razzia: Viele Kilogramm unverzollter Tabak in Shisha-Bars

Im Märkischen Kreis, Siegen, Hagen und Ennepe-Ruhr

Knapp 47 Kilogramm unversteuerten Wasserpfeifentabak haben Zollbeamte bei Kontrollen von zwölf Shisha-Bars in Hagen, im Märkischen Kreis, im Ennepe-Ruhr-Kreis und in Siegen entdeckt. Den größten Einzelfund von über 20 Kilogramm machte der Zoll am Dienstag in einem Lokal in Siegen.