Als er die gelbe Karte bekam, sah er rot: Ein Kreisliga-Fußballer im Sauerland hat den Schiedsrichter zu Boden geschlagen.

Herscheid/Märkischer Kreis - Ob es am schwülwarmen Wetter lag oder an der drohenden Niederlage? Einem 28-jährigen Fußballer des TSKV Altena sind gleich am ersten Spieltag der Kreisliga B Lüdenscheid am Sonntag die Sicherungen durchgebrannt.

Als ihm der Schiedsrichter in der 86. Spielminute die gelbe Karte zeigte, rastete der Altenaer aus. Er verpasste dem 71-Jährigen aus Lüdenscheid nach Angaben der Polizei einen Schlag gegen den Unterkiefer, woraufhin der zu Boden ging.

Andere Quellen sprachen davon, dass der Spieler dem Referee mit beiden Händen ins Gesicht gefasst und ihn zu Boden gestoßen hat. Als sich der Unparteiische wieder aufgerappelt hatte, brach er das Spiel ab. Gastgeber TuS Herscheid führte zu diesem Zeitpunkt mit 5:1.

Der Schiedsrichter ließ sich im Krankenhaus behandeln und erstattete Anzeige bei der Polizei wegen Körperverletzung. Der Altenaer muss sich damit nicht nur auf eine Verhandlung vor dem Sportgericht und eine lange Sperre einrichten.

Quelle: wa.de