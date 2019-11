A45 gesperrt! Vier Glätte-Unfälle mit sechs Autos

[Update, 9.03 Uhr] Auf der eisglatten A45 gab es am Mittwoch im Berufsverkehr vier Unfälle. Richtung Norden ist die Sauerlandlinie gesperrt.

Lüdenscheid/Meinerzhagen - Gegen 7 Uhr kam es auf der A45 zwischen Meinerzhagen und Lüdenscheid-Süd zu insgesamt vier Unfällen, an denen sechs Autos beteiligt waren.

Laut Feuerwehr-Leitstelle des Märkischen Kreises sind mehrere Personen verletzt, eine Person wurde bei der Kollision in ihrem Auto eingeklemmt und muss von der Feuerwehr befreit werden. Die für diesen Autobahnabschnitt zuständige Polizei Dortmund spricht von vier leicht- und einer schwerverletzten Person.

"Die A45 Richtung Dortmund - da geht nichts", sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Ein Auto war ersten Angaben zufolge ins Schleudern geraten und in die Leitplanke gekracht. Anschließend seien weitere Fahrzeuge in die Unfallstelle gefahren. Später hieß es, dass es vier unabhängige Unfälle gewesen seien. Der wahrscheinliche Grund: Eisglätte.

Aktuell ist die Richtungsfahrbahn Dortmund komplett gesperrt - wie lang, steht noch nicht fest. Die Polizei bittet darum, die Unfallstelle weiträumig zu umfahren. Es ist damit zu rechnen, dass die Umleitungsstrecken in und um Meinerzhagen voll werden.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt in ganz Westfalen vor dichtem Nebel und Eisglätte. Mehr dazu hier.

Wir berichten weiter.

Quelle: wa.de