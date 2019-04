Gefahrgut-Lkw kracht in Leitplanke: A45 sechs Stunden lang gesperrt

Gefahrstoffe und Chemikalien geladen

+ Quer zur Fahrbahn blieb der Sattelzug stehen nachdem er rund 130 Meter Schutzplanken beschädigt hatte.

Siegen - Die A45 war am frühen Donnerstagmorgen zwischen Wilnsdorf und Siegen-Eisern nach einem Verkehrsunfall mit einem 40-Tonnen-Sattelzug sechs Stunden lang gesperrt. Das Fahrzeug hatte neben Stückgut auch Gefahrstoffe geladen und dies auch am Auflieger sowie am Motorwagen mit Warnschildern kenntlich gemacht war.