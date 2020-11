Corona-Lockdown: Die Situation für Friseure im November - das sind die Regeln

NRW ist wegen des Coronavirus im Lockdown - zum Friseur können wir aber trotzdem. Es gelten auch dort weiter strenge Auflagen und Regeln.

Lockdown in NRW: Wegen der Ausbreitung des Coronavirus müssen wieder viele Betriebe schließen

Friseure sind in der Corona-Schutzverordnung allerdings ausgenommen

Für den Besuch beim Friseur gelten aber strenge Regeln (News zum Coronavirus in NRW)

NRW - Seit 2. November ist NRW wieder im Lockdown. Kosmetik- und Tattoostudios haben ebenso geschlossen wie Fitnessstudios, Kneipen, Restaurants und Bars. Im Breitensport gilt ein Trainings- und Wettkampfverbot. Ausgenommen von diesem zweiten Lockdown sind die Friseure in NRW und ganz Deutschland. Mit ihren Regeln und Auflagen können sie Hygienestandards wie Haare waschen einhalten. Erwachsene und Kinder dürfen gleichermaßen weiter zum Friseur gehen.

Rückblick: Während des ersten Lockdowns im Frühjahr 2020 mussten Friseure in NRW und Deutschland grundsätzlich schließen. Dies führte zu einer kuriosen Entwicklung: Im Netz waren Tutorials extrem beliebt, in denen erklärt wurde, wie man sich selbst die Haare schneidet. Nach mehreren Wochen kam allerdings die gute Nachricht vom Land NRW für die Friseur-Branche - man durfte wieder öffnen. Allerdings wurden für jeden Friseur klare Regeln und Auflagen gemacht. Und diese haben sich so bewährt, dass in der neuen Corona-Schutzverordnung in NRW vom 30. Oktober Friseure von den Schließlungen ausgenommen sind.

Friseur trotz Corona: Regeln und Auflagen

Die Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW) erarbeitete einen Branchenstandard für Friseurbetriebe in NRW. Vorneweg die wichtigsten Regeln: Sowohl Friseur als auch Kunde müssen einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Zudem müssen die Personalien der Kunden schriftlich dokumentiert werden. Nur Kunde und Friseur dürfen sich für die Zeit der Friseurtätigkeit nähern. Zu den Regeln und Auflagen für Friseure in NRW gilt außerdem: Haare waschen ist Pflicht. Die Möglichkeit eines Trockenschnitts gibt es nicht.

Regeln und Auflagen beim Friseur in Corona-Zeiten

Kunden dürfen nicht bewirtet werden.

Es dürfen keine Zeitschriften ausliegen

Spielecken für Kinder müssen abgebaut werden

Kunden müssen bei Betreten des Geschäftslokals die Hände waschen bzw. desinfizieren

Arbeitsmittel müssen nach jedem Kunden gereinigt werden

Friseurräume müssen ausreichend gelüftet werden

Die kompletten Arbeitsschutzstandards hat die Friseur-Innung auf ihrer Internetseite veröffentlicht

Friseur trotz Corona: Keine Kosmetik, kein Bartschneiden

Beim Friseur sind aber einige Dienstleistungen eingeschränkt. Auch schon vor dem neuen Lockdown waren sogenannte gesichtsnahe Tätigkeiten verboten - das gilt weiterhin. Dazu gehören Augenbrauen- und Wimpernfärben, Rasieren und Bartpflege. Die Kernarbeit, Haare schneiden, ist für Erwachsene und Kinder gleichermaßen erlaubt. Auch wenn die Zahl der Neuinfektionen in NRW ungebremst steigt. Die Gastronomie in NRW und Deutschland ist daher komplett geschlossen.

Bleibt noch die Frage nach dem Termin. Hier gibt es keine klaren Vorgaben. Hier gilt es, beim Friseur vor Ort nachzufragen. In den ersten Tagen nach dem Lockdown im Frühjahr hatten alle Friseure auf Termine gesetzt. Ohne Termin ging nichts. So konnte der erste Andrang aufgefangen werden. Mittlerweile sehen es viele Friseure lockerer: In vielen Betrieben können Kunden auch spontan ohne Termin anfragen. Hier gibt es in NRW keine klaren Regeln oder Auflagen.

