Frau an der Lenne vermisst: Private Suchaktion - Polizei warnt

Von: Maximilian Birke, Hannah Decke, Marvin K. Hoffmann, Christos Christogeros, Volker Griese, Katharina Bellgardt

Eine Frau aus Werdohl wird vermisst. © Montage wa.de

Eine Frau wird vermisst. Die Polizei sucht nach ihr, denn sie kann sich in einer gefährlichen Lage befinden. An der Lenne musste die Suche vorerst abgebrochen werden. Am Freitagmorgen wollte die Polizei weitere Maßnahmen prüfen.

Update vom 6. Januar, 9.00 Uhr: Wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilt, hätten sich in der Nacht keine neuen Anhaltspunkte zum Aufenthaltsort der vermissten Werdohlerin ergeben. Am Donnerstag waren unter anderem ein Hubschrauber, eine Drohne, Suchhunde, Taucher und die Landeseinsatzbereitschaft der Polizei in NRW im Einsatz gewesen - leider ohne Erfolg. Am Freitagmorgen sollte daher zunächst das weitere Vorgehen geprüft werden.

Im sozialen Netzwerk Facebook wurde derweil zu einer privat organisierten Suchaktion aufgerufen, die am Freitagmorgen gestartet werden sollte. Auch die Polizei hat davon erfahren und appelliert an die freiwilligen Sucher, äußerst vorsichtig zu sein.

„Diesbezüglich wird vor den damit einhergehenden Gefahren gewarnt, insbesondere bei Suchen in schwer zugänglichem Gelände oder in der Nähe von Gewässern. Gehen Sie vorsichtig vor und bringen Sie sich nicht unnötig in Gefahr. Informieren Sie bei konkreten Hinweisen oder Verdachtspunkten umgehend den Polizei Notruf 110“, schreibt die Kreispolizeibehörde MK in einer Mitteilung.

Update vom 5. Januar, 19.47 Uhr: Die Feuerwehr Balve war mit sieben Einsatzkräften vor Ort. Auch mit ihrem Mannschaftstransportwagen und dem Strömungsanhänger der Feuerwehr Balve. Am Ende des Tages konnte aber auch sie die vermisste Frau nicht finden.

Die Feuerwehr Balve war insgesamt mit sieben Einsatzkräften vor Ort und suchte die vermisste Frau an der Lenne. © Feuerwehr Balve

„Es waren fünf Einsatzkräfte im Wasser und haben gemeinsam mit den Strömungsrettern aus Nachrodt-Wiblingwerde in den letzten Stunden die Uferseiten der Lenne abgesucht. Die Suche ergab keine Feststellung. Mit Einbrechen der Dunkelheit und der daraus entstehenden Gefahr für die Einsatzkräfte wurde die Suche vorerst abgebrochen“, teilte die Feuerwehr mit.

Nach unseren Informationen soll die Suche am 6. Januar fortgesetzt gewesen, sobald es wieder hell ist. Offenbar gibt es auch viele freiwillige Helfer aus der Bevölkerung, die sich daran beteiligen wollen.

Sobald wir mehr wissen, berichten wir weiter.

Vermissten-Suche an der Lenne: Taucher der Polizei im Wasser

Update vom 5. Januar, 15.16 Uhr: Die Suche an der Lenne läuft weiter. Das Wehr soll geöffnet werden, zeitgleich machen sich die Taucher aus Bochum fertig, um ins Wasser zu gehen. Die Polizei ist hinter dem Wehr mit einer Drohne in der Luft, um das Wasser abzusuchen. Auch Strömungsretter der Feuerwehren Balve und Nachrodt-Wiblingwerde sind vor Ort im Einsatz.

Kräfte der Taucherstaffel aus Bochum machen sich einsatzbereit. © Maximilian Birke

Update vom 5. Januar, 14.34 Uhr: Es ist unklar, ob die Taucher ins Wasser können. Die Einstiegsstelle könnte zu gefährlich sein.

Vermissten-Suche an der Lenne: Taucher-Staffel im Einsatz

Update vom 5. Januar, 14.23 Uhr: Die Taucherstaffel aus Bochum ist am Lennewehr Wintersohl eingetroffen. Es erfolgen Abstimmungen mit dem Ruhrverband und Erkundungsmaßnahmen, um zu eruieren, ob die Taucher zu Wasser gehen können. Wehre bergen besondere Gefahren für die Taucher.

Vermissten-Suche an der Lenne: Die Taucher-Staffel der Polizei ist eingetroffen. © Maximilian Birke

Update vom 5. Januar, 13.52 Uhr: Die Feuerwehr sucht auf der Lenne mit einem Rettungsboot nach der Vermissten. Zudem ist ein Hubschrauber im Einsatz, um aus der Luft Spuren der vermissten Frau zu finden.

Vermissten-Suche mit Feuerwehr und Polizei nach Frau aus Werdohl Fotostrecke ansehen

Update vom 5. Januar, 12.52 Uhr: Mittlerweile sind sieben Wagen der Bereitschaftspolizei vor Ort. Die Polizei hat zudem die Taucherstaffel angefordert, die um 14 Uhr eintreffen soll. Die Feuerwehr ist nun zum Viadukt in Ütterlingsen unterwegs ‒ dort wird das Boot zu Wasser gelassen.

Update vom 5. Januar, 12.32 Uhr: Die Werdohler Polizei hat die Feuerwehr hinzugezogen. Bereits am Morgen suchten die Einsatzkräfte mit einem Boot die Lenne im Bereich Wintersohl ab. Jetzt sammelt sich die Polizei mit fünf Wagen der Bereitschaftspolizei Recklinghausen, den Polizisten der Wache Werdohl und den Einsatzkräften der Feuerwehr (Löschzug Stadtmitte) auf dem Parkplatz am Rathaus. Es wird eine weitere Suchaktion auf der Lenne geben.

Vermissten-Suche mit Feuerwehr und Polizei nach Frau aus Werdohl © Maximilian Birke

Feuerwehr sucht vermisste Frau mit Boot in der Lenne ‒ Großaufgebot der Polizei

[Ursprungsmeldung] Werdohl - Eine 42-jährige Frau aus Werdohl wird vermisst. Die Polizei im Märkischen Kreis schließt nicht aus, dass sie sich in einer gefährlichen Lage befindet. Die Polizei hat ein Foto der Vermissten veröffentlicht.

Die Vermisste wurde laut Polizeiangaben am 4. Januar gegen 19.55 Uhr im Bereich ihrer Wohnung an der Feldstraße gesehen. Danach verliere sich ihre Spur. Heute morgen wurde nach der Frau mit einem Polizeihubschrauber gesucht.

Im Bereich der Feldstraße wurde die Frau zuletzt gesehen. Hier verlor sich ihre Spur. Die Polizei sucht inzwischen nach der 42-Jährigen. © Maximilian Birke

Frau vermisst: Polizei sucht mit Hubschrauber und Foto - gefährliche Lage

Dieses Foto der Vermissten hat die Polizei veröffentlicht. Wer hat sie gesehen? © Polizei Märkischer Kreis

So wird die vermisste Frau aus Werdohl beschrieben:

blond

circa 1,60m groß

bekleidet zuletzt mit schwarzen Leggings und einem blau-weiß gestreiftem T-Shirt

Hinweise zum Aufenthaltsort der Gesuchten bitte unter Polizeinotruf 110.

2022 hatte die Polizei im Märkischen Kreis eine 17-Jährige mit Foto gesucht - sie konnte leider nur tot gefunden werden, der Prozess gegen ihren Ex-Freund hat begonnen.