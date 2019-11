Frau geht mit Messer auf Lebensgefährten los - brennender Fernseher vor dem Haus

Heftiger Beziehungsstreit unter Alkohol- und Drogeneinfluss: Eine 46-Jährige hat ihren Lebensgefährten (48) mit einem Messer angegriffen - weil er sich von ihr trennen wollte. Außerdem warf die Frau Möbel aus einer Wohnung im ersten Obergeschoss.

Kierspe - Die Polizei musste am Freitagnachmittag bei einem Beziehungsstreit im Kiersper Ortsteil Rhadermühle eingreifen.

Weil sich ihr 48-jähriger Lebensgefährte von ihr trennen wollte, hat eine 46-jährige Frau zum Messer gegriffen und ihren Ex damit an der Hand verletzt. Die Polizei ermittelt wegen einer gefährlichen Körperverletzung, wie sie am Montagmorgen mitteilte.

Frau dreht durch und wirft Möbel auf die Straße

Nach der Trennungsbotschaft war die Frau der Polizei zufolge in die Wohnung gegangen und hatte Möbel aus dem Fenster des ersten Obergeschosses geworfen. Eintreffende Polizeibeamte löschten als erstes einen brennenden Fernseher, der vor dem Haus lag, und trennten die Streitenden.

Alle Beteiligten standen der Polizei zufolge unter dem Einfluss von Alkohol und illegalen Drogen. Der Mann wurde von der Besatzung eines Rettungswagens versorgt, die Frau zwangseingewiesen.

Immer wieder Messerstechereien

Bei einer Messerstecherei in Telgte war Ende September ein 21-jähriger Mann aus Lüdenscheid durch Stiche in Brust und Bauch schwer verletzt worden.

Großes Entsetzen hatte im August auch ein Fall am Iserlohner Bahnhof ausgelöst, bei dem eine Frau und ein Mann starben. Der 43-jährige Beschuldigte soll seine getrennt lebende Ehefrau (32) und deren neuen Partner (23) erstochen haben. - eB

Quelle: wa.de