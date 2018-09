Frau (84) fährt in Schülergruppe - 14-Jährige aus Menden und Fröndenberg verletzt

Schwerer Unfall am Montagmittag in Fröndenberg / Ursache völlig offen

[Update 17.20 Uhr] Fröndenberg - Schlimmer Unfall am Montagmittag in Fröndenberg: Eine 84-Jährige aus Fröndenberg ist mit ihrem Auto in eine Gruppe von vier Schülern gefahren, die auf dem Weg zur Gesamtschule waren. Zwei Schüler wurden nicht vom Auto erfasst, sondern verletzten sich bei Stürzen. Die beiden anderen wurden über die Motorhaube geschleudert und schwer verletzt. Einer wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, der andere mit einem Rettungswagen eingeliefert. Lebensgefahr besteht nicht.