Frau (28) stirbt nach Messerstichen - Ehemann (41) dringend tatverdächtig

Nach dem Tod einer 28-Jährigen in Waldbröl ermittelt eine Mordkommission. Dringend tatverdächtig ist der 41-jährige Ehemann des Opfers.

Waldbröl/Köln - Rettungskräfte hatten am Dienstagnachmittag in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im oberbergischen Waldbröl die schwerstverletzte Frau gefunden.

Vorausgegangen war laut einer gemeinsamen Mitteilung der Staatsanwaltschaft Bonn und der Polizei Köln der Anruf eines Zeugen in der Rettungsleitstelle; in gebrochenem Deutsch soll der Anrufer gegen 14 Uhr Angaben zu einer verletzten Frau gemacht haben.

Ehemann mit "Blutanhaftungen"

Vor Ort trafen Einsatzkräfte auf den 41-jährigen Tatverdächtigen. Er soll "Blutanhaftungen" gehabt haben. In der Wohnung des Ehepaares wurde die 28-jährige Frau gefunden - ein Rettungswagen brachte sie in eine Klinik, wo sie kurz darauf ihren schweren Schnittverletzungen erlag.

41-Jähriger festgenommen, Messer sichergestellt

Die Polizei nahm den Ehemann des Opfers im Treppenhaus fest und stellten ein Messer sicher, das er mit sich führte.

Notfallseelsorger betreuten Angehörige vor Ort. Das Kriminalkommissariat 11 der Polizei Köln hat eine Mordkommission eingerichtet.

Die Ermittlungen zum Tatgeschehen und den Tathintergründen dauern an.

Ehemann stellt sich der Essener Polizei

Am Montag hat sich ein 72-jähriger Mann selbst der Polizei in Essen gestellt und dort angegeben, seine Frau getötet zu haben. In der ehelichen Wohnung fanden Beamte die Leiche der 60-jährigen.

Auch in Dortmund bedrohte ein Mann (29) seine gleichaltrige Ehefrau mit einem Messer. Sie wurde nicht verletzt.

Quelle: wa.de