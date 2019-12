Flughafen-Drama: Polizei holt junge Frau aus Flugzeug und verhindert so Zwangsheirat

Einsatz in Düsseldorf - Frau aus dem Märkischen Kreis

Drama in Düsseldorf: Bundespolizei holt junge Frau aus Flugzeug und verhindert so Zwangsheirat.

Am Flughafen Düsseldorf hat die Bundespolizei eine junge Frau aus dem Märkischen Kreis in letzter Sekunde aus dem Flugzeug geholt - und so eine Zwangsheirat verhindert.