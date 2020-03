Sauftrip endet in Wasserrettung - den Trunkenbolden droht eine böse Überraschung

Am Oberbecken in Schönholthausen sind die drei Männer unfreiwillig baden gegangen.

Einen buchstäblich feuchtfröhlichen Abend haben drei Männer an einem Wasserbecken verbracht. Dabei haben sie wohl zu tief ins Glas geguckt und sind unfreiwillig baden gegangen. Nach der notwendigen Wasserrettung erwartet die Männer eine böse Überraschung.

Finnentrop - Laut Aussage der Polizei hatten drei Russen am Oberbecken in Schönholthausen am Montagnachmittag Alkohol getrunken. Einer sei daraufhin über die Mauer geklettert und ins Wasser gefallen.

Beim Versuch ihn zu retten, seien seine beiden Begleiter die steile Mauer hinuntergerutscht und auch ins Wasser gefallen. Die Feuerwehr aus Schönholthausen, Ostentrop, Lenhausen und Fretter musste zu einer Wasserrettung anrücken. Nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte sicherten die Feuerwehrleute die drei Männer mit Leinen und holten sie aus dem Staubecken. Dieser Autofahrer landete ebenfalls unfreiwillig im Becken.

Wasserrettung am Staubecken: Ein Mann muss ins Krankenhaus

Eine Person wurde von einem der beiden Rettungswagenbesatzungen ins Krankenhaus gefahren. Die anderen beiden Herrschaften wurden nach einem Gespräch mit der Polizei nach Hause entlassen. Die Feuerwehren waren mit rund 35 Einsatzkräften vor Ort.

Die drei Männer erwartet nun eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch.

Quelle: wa.de