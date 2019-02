Fichte kippt in falsche Richtung: Mann stirbt in Kierspe bei Baumfällarbeiten

An der Unfallstelle verstorben

Kierspe - In Kierspe-Grünenbaum ist am Samstagnachmittag ein Mann bei Baumfällarbeiten ums Leben gekommen. Der 57-Jährige fällte in seinem Garten eine hohe Fichte, als diese offenbar in die falsche Richtung kippte.