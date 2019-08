Feuerwehrmann stürzt aus fahrendem Einsatzfahrzeug - tot

[Update, 16.55 Uhr] Feuerwehrleute in Hagen eilen zu einem Einsatzort. Während der Fahrt stürzt einer der Kameraden aus dem Fahrzeug, erleidet schwerste Verletzungen. Nach dem tragischen Unfall wünschen viele Menschen rasche Genesung - leider vergeblich. Der Feuerwehrmann stirbt einige Tage später im Krankenhaus.

Hagen - Auf dem Weg zu einem Tauch-Einsatz ist ein Feuerwehrmann in Hagen am Freitag aus einem fahrenden Feuerwehrfahrzeug der Taucherstaffel gestürzt. Dabei erlitt er schwerste Verletzungen, an denen er am Dienstagabend verstarb. Diese Information der Bild-Zeitung bestätigte die Polizei Hagen.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte sich während der Einsatzfahrt beim Linksabbiegen auf der rechten Seite des Feuerwehrfahrzeuges eine Tür geöffnet - warum, ist noch unklar. Der 54 Jahre alte Feuerwehrmann aus Hagen stürzte auf die Fahrbahn. Er war zu dem Zeitpunkt mit seinen Kameraden zu einem überörtlichen Rettungseinsatz in Richtung Wetter unterwegs.

+ Aus diesem Fahrzeug stürzte der Feuerwehrmann. © Alex Talash

Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Spezialklinik, doch alle Behandlungen und Hoffnungen waren vergebens: In der Klinik verstarb der Retter an seinen schweren Verletzungen.

+ Ein Rettungshubschrauber flog den Mann nach Dortmund. © Alex Talash

"Die Feuerwehr der Stadt Hagen verliert einen langjährigen Mitarbeiter, Kameraden und Freund. Unsere Stadt verliert einen Menschen, der sich tagtäglich für das Leben und Wohl" der Bürger eingesetzt hat, schreibt die Feuerwehr Hagen auf ihrer Facebook-Seite am Mittwoch.

"In Gedanken sind wir bei seiner Familie und den direkt beteiligten Kameraden" schrieb eine Löschgruppe der Feuerwehr Hagen auf ihrer Facebook-Seite.

Anteilnahme unter dem Hashtag #Einervonuns

Viele Feuerwehren im Land verliehen ihrer Bestürzung unter dem Hashtag #Einervonuns in den Sozialen Medien Ausdruck. "Leider hat er den Kampf verloren", hieß es etwa in einem Tweet der Duisburger Feuerwehr. "Mögest du deinen Frieden finden", hieß es in einem Facebook-Beitrag des Netzwerks Berufsfeuerwehr.

Die Feuerwehr des Märkischen Kreises werde als Ausdruck der Verbundenheit zwei Wochen lang mit Trauerflor an den Einsatzfahrzeugen unterwegs sein. Auch die Feuerwehr Paderborn wird in den kommenden Tagen mit Trauerflor fahren, teilte sie mit.

Reul: "Nachricht macht mich zutiefst traurig"

Auch NRW-Innenminister Herbert Reul drückte sein Beileid aus: "Die Nachricht vom tragischen Tod des 54-jährigen Feuerwehrmanns aus Hagen macht mich zutiefst traurig. Ich bin in Gedanken bei seiner Familie, Freunden und seinen Feuerwehrkameraden. Ich wünsch ihnen vor allem viel Kraft für die kommende Zeit."

Der Tod des Feuerwehrmannes habe keinen Einfluss auf die Ermittlungen der Polizei, erklärte ein Sprecher der Polizei Hagen am Mittwochmorgen: "Die Ermittlungen des Polizeipräsidiums Hagen laufen weiter, wie bisher - an der Zuständigkeit hat sich nichts geändert. Es handelt sich um einen tragischen Verkehrsunfall."

"Technische Fehler oder menschliches Versagen"

Der Polizeisprecher betonte, dass gegen keine Person explizit ermittelt werde: "Es handelt sich nicht um einen Kriminalsachverhalt. Durch die Ermittlungen soll die Ursache des Verkehrsunfalls geklärt werden. Es gibt keine Hinweise auf eine Straftat. Möglich sind technische Fehler oder menschliches Versagen."

Seit 2010 insgesamt 13 tödliche Unfälle

Laut Innenministerium gab es seit dem Jahr 2010 insgesamt 13 tödliche Unfälle von Feuerwehrleuten während oder als Folge von Einsätzen. Im Vorjahr verstarb ein Feuerwehrmann.

Quelle: wa.de