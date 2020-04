Großfeuer zerstört Sägewerk im Sauerland - Bilder zeigen Ausmaß des Schadens

Feuer zerstört Sägewerk in Olpe im Sauerland -Großeinsatz für Feuerwehr

Großeinsatz im Sauerland: Ein Feuer hat in der Nacht zu Mittwoch ein Sägewerk in Olpe zerstört. Der Feuerwehr-Einsatz dauerte Stunden. Der Schaden geht in die Millionen.

Feuerwehr-Großeinsatz in der Nacht zu Mittwoch (15. April) in Olpe

Ein Sägewerk ging in Flammen auf

Die Polizei geht von einem Millionenschaden aus

Olpe - Flammen-Inferno im Sauerland: In Olpe-Neuenkleusheim ist am frühen Mittwochmorgen (15. April) ein Sägewerk abgebrannt. Der Sägebereich der Anlage stand gegen 2.30 Uhr in Flammen, 130 Einsatzkräfte wurden zum Einsatz gerufen, wie ein Feuerwehrsprecher sagte.

Zwei Hallen brannten komplett aus. Nach vorläufiger Schätzung entstand ein Sachschaden im Millionen-Bereich. Das ganze Ausmaß der Zerstörung wurde erst bei Tagesanbruch ersichtlich.

Sägewerk in Olpe steht in Flammen: So war die Nacht

Mitten in der Nacht heulten in Olpe und Umgebung die Sirenen: Ein Großaufgebot der Feuerwehr eilte gegen 2.30 Uhr zu einem Brand in einem Sägewerk im Olper Stadtteil Neuenkleusheim. Den Kräften bot sich bei ihrer Ankunft ein erschreckendes Bild: Nahezu die gesamte Anlage des holzverarbeitenden Betriebes stand im Vollbrand.

+ Beim Großbrand des Sägewerks in Olpe entstand Millionenschaden © Michael Sauer

Umgehend alarmierte die Feuerwehr Einheiten aus dem gesamten Kreisgebiet nach. Die Feuerwehrleute bekämpften die Flammen mit vielen parallelen Löschangriffen.

Eine der größten Herausforderungen zu Beginn war der Schutz der anliegenden Wohngebäude sowie der nicht betroffenen Bereiche des Sägewerks und die Löschwasserversorgung der Brandstelle. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein größerer Schaden an den angrenzenden Gebäuden verhindert werden. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand laut Feuerwehr zu keinem Zeitpunkt.

Feuerwehr kämpft in Olpe gegen meterhohe Flammen

Zudem stellte eine 10kV-Trafostation nahe des Spänebunkers eine Gefahr dar, weil diese bei Ausbruch des Brandes noch unter Strom stand. Der wurde aber vom zuständigen Energieversorger abgeschaltet. Von mehreren Seiten des Sägewerkes sowie über die Drehleiter aus der Luft wurden die meterhohen Flammen bekämpft.

Gegen 6 Uhr war das Feuer unter Kontrolle, und die Nachlöscharbeiten konnten mit Unterstützung von drei Greifbaggern begonnen werden. Gebäudeteile wurde auseinander gezogen, um darunter weitere Glutnester abzulöschen.

Sägewerk-Brand in Olpe: Ursache unklar, Schaden nicht abschätzbar

Verletzt wurde niemand. Als der Brand ausbrach, sei das Sägewerk menschenleer gewesen.

Weshalb und wo genau das Feuer auf dem Gelände ausbrach, war zunächst unklar. Der Brandermittler der Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung. Die L711 zwischen Neuenkleusheim und Kruberg war während des Einsatzes gesperrt.

+ Feuer zerstört Sägewerk in Olpe im Sauerland -Großeinsatz für Feuerwehr © Osthoff

In der Spitze waren etwa 150 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst, DRK, THW und Polizei im Einsatz. Eine Einheit der Feuerwehr Drolshagen stellt den Grundschutz für das Stadtgebiet im Haus der Feuerwehr Olpe sicher und unterstützte die Olper Einsatzkräfte bei der Rückhaltung des verunreinigten Löschwassers.

Durch das DRK wurde vor Ort eine Verpflegungsstelle eingerichtet. Zur Eigenabsicherung standen zu Spitzenzeiten zwei Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug in Bereitschaft.

Verheerender Großbrand in Sägewerk in Olpe Zur Fotostrecke

Ein Feuer hat eine Lagerhalle in Hagen auf einer Fläche von etwa 3500 Quadratmetern zerstört*. Bei einem verheerenden Brand im Zentrallager der Hagebau West in Herten war die Rauchwolke kilometerweit zu sehen. Das Das Amt für Katastrophenschutz warnte die Anwohner.

Quelle: wa.de