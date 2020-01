Verzweifelte Frau will vor Flammen in die Tiefe springen – viele Schaulustige

Feuerwehr rettet in Hagen elf Personen und einen Hund vor den Flammen

+ © Alex Talash Einsatzkräfte retteten insgesamt elf Personen aus dem Mehrfamilienhaus - hier ein kleines Kind. © Alex Talash

Dramatische Szenen am Dienstagabend bei einem Brand in Hagen: Als die Feuerwehrleute eintreffen, schlagen ihnen Flammen aus Kellerfenstern entgegen. Eine starke Rauchentwicklung steigt auf und mittendrin eine Bewohnerin, die am Fenster im zweiten Obergeschoss um Hilfe schreit!