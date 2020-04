Feuer in Hagener Gefängnis - Häftling und vier Wächter verletzt

Bei einem Feuer in einer Zelle der Justizvollzugsanstalt Hagen sind ein Häftling und vier Justizbedienstete verletzt worden.

Brand in einer Zelle der JVA Hagen

Ein Häftling wurde schwer verletzt, vier JVA-Mitarbeiter leicht

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen

Hagen - In einer Zelle in der Justizvollzugsanstalt Hagen ist in Nacht zu Sonntag ein Feuer ausgebrochen. Gegen 0.25 Uhr rückte die Hagener Feuerwehr mit einem Großaufgebot zur Gerichtsstraße.

Vier Mitarbeiter der JVA gelang es, das Feuer noch vor Eintreffen der Feuerwehr unter Kontrolle zu bringen und zu löschen. Der Insasse hatte sich durch den Brand in seiner Zelle schwere Brandverletzungen zugezogen – nach ersten Informationen brannte offenbar eine Matratze.

Brand in JVA Hagen: Mehrere Verletzte

Der schwer verletzte Gefangene wurde nach notärztlicher Erstversorgung mit einem Rettungswagen und Polizeibegleitung in eine Spezialklinik nach Bochum gebracht. Die vier JVA-Mitarbeiter wurden vom Rettungsdienst mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun, ob das Feuer vorsätzlich gelegt worden sei, sagte ein Sprecher der Polizei Hagen. Einzelheiten zu dem genauen Hergang, der Identität des Häftlings und der Schwere seiner Verletzungen waren zunächst nicht bekannt. - Alex Talash/dpa

Quelle: wa.de