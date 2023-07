12-Jähriger rettet Vater vor dem Ertrinken – Sauerländer wird im Meer bewusstlos

Von: Sven Schneider

Ein Familienvater aus dem Sauerland wurde beim Schwimmen im Urlaub bewusstlos. Sein 12-jähriger Sohn rettete ihn im Wasser vor dem Ertrinken – und somit sein Leben.

Großenbrode - Er wird seinem Sohn wohl ein Leben lang dankbar sein. Beide werden diesen Tag nie mehr vergessen. Ein 36-jähriger Familienvater aus dem Sauerland in Nordrhein-Westfalen verlor beim Schwimmen im Urlaub das Bewusstsein. Sein 12-jähriger Sohn schritt beherzt ein und rettete in vor dem Ertrinken.

Am Morgen des vergangenen Mittwochs deutete unmittelbar vor der Ostseeinsel Fehmarn absolut nichts auf das Drama hin, welches sich gegen 15 Uhr noch abspielen würde. Ein 36-jähriger Mann aus dem Märkischen Kreis und sein 12-jähriger Sohn gingen am Nachmittag ins Wasser an der Mecklenburger Bucht, als der Vater aufgrund einer Vorerkrankung das Bewusstsein verlor. Der 12-Jährige schwamm direkt zu ihm, hielt den Kopf seines Vaters über Wasser und rief zugleich um Hilfe.

Schnell trafen Rettungsschwimmer der DLRG und andere Strandbesucher am Unglücksort ein und halfen dabei, den Familienvater aus dem Wasser zu retten. Die Rettungskräfte leiteten unmittelbar danach Reanimationsmaßnahmen ein. Weitere Badegäste richteten einen Sichtschutz ein, der Südstrand vor Großenbrode wurde großflächig geräumt.

Beim Schwimmen bewusstlos geworden: Sohn rettet Familienvater aus dem Sauerland

Kurz darauf landete ein Rettungshubschrauber und brachte den Mann aus dem Sauerland in ein nahegelegenes Krankenhaus. Laut Angaben der Polizeidirektion Lübeck ist der 36-Jährige mittlerweile stabil und außer Lebensgefahr.

Derweil loben die Einsatzkräfte das Verhalten aller Beteiligten, dessen Zusammenwirken zu einer erfolgreichen Rettung beigetragen hat. Neben der DLRG, dem Rettungshubschrauber und einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Heiligenhafen waren auch eine Besatzung der Wasserschutzpolizei und ein Rettungswagen im Einsatz. Die Dankbarkeit über die Rettung dürfte sicherlich größer sein als bei zwei NRW-Touristen in Berchtesgaden. Diese beschwerten sich, nachdem sie aufwendig und in einer Notlage von einem Berg gerettet wurden.