Fahrzeug prallt gegen Baum und überschlägt sich

Unna - Das Auto eines 68-jährigen Pkw-Fahrers aus Unna überschlug sich, nachdem es vor einen Baum prallte. Das teilte die Kreispolizeibehörde Unna mit.

Ein 68-jähriger Unnaer fuhr am Montag gegen 16.15 Uhr mit seiner 69-jährigen Ehefrau als Beifahrerin auf dem Mühlhauser Berg in Richtung Nordlünener Straße in Unna.

Nach Zeugenaussagen kam der PKW mehrfach sehr weit nach rechts von der Fahrbahn ab, bevor er gegen einen Baum prallte, sich überschlug und auf dem Dach liegen blieb.

Beide Insassen verletzten sich bei dem Unfall so schwer, dass sie zur stationären Behandlung in Krankenhäuser gebracht werden mussten.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2.500 Euro.

Quelle: wa.de