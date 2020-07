Arbeiten auf der A45: Es drohen Staus in Richtung Dortmund.

Autofahrer auf der Autobahn A45 in Richtung Dortmund müssen sich auf Staus einrichten. Grund sind Arbeiten von Straßen.NRW mitten am Tag.

Reisende auf der Autobahn A45 müssen am 7. und 8. Juli mit Staus rechnen.

Der Landesbetrieb Straßen.NRW lässt tagsüber arbeiten.

In Richtung Dortmund steht nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.

Dortmund/Lüdenscheid - Es wird eng für Autofahrer auf der Autobahn A45. Am Dienstag (7. Juli) und Mittwoch (8. Juli) steht zwischen den Anschlussstellen Meinerzhagen und Lüdenscheid in Fahrtrichtung Dortmund nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.

A45: Stau-Gefahr durch Arbeiten an der Autobahn

Die Autobahnmeisterei Lüdenscheid wird an beiden Tagen jeweils zwischen 9.30 Uhr und 13 Uhr Gefahrenbäume an der A45 entfernen. Das teilte der Landesbetrieb Straßen.NRW am Freitag (3. Juli) mit.

Straßen.NRW rechnet mit Stau auf der Sauerlandlinie in Richtung Norden.

Erst kürzlich war die A45 in beide Richtungen für 14 Stunden voll gesperrt. Der Grund waren Bauarbeiten zwischen Lüdenscheid und Hagen.

Auf der A45 kommt es immer wieder zu Staus uns Unfällen. Ein Bierlaster kippte an der Anschlussstelle Dortmund-Eichlinghofen um. Der Fahrer starb.

Quelle: wa.de