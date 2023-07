20-Jähriger vermisst: Polizei sucht mit Hunden und Hubschrauber

Von: Hannah Decke

Die Polizei sucht in Hemer nach einem 20-Jährigen, der vermisst wird. Der junge Mann aus Sundern befindet sich in einem psychischen Ausnahmezustand.

Hemer/Sundern - Nach Auskunft der Polizei wurde der 20-Jährige aus Sundern (Hochsauerlandkreis) am Sonntagmittag als vermisst gemeldet. Auf Nachfrage von wa.de erklärte ein Sprecher der Polizei, dass sich der Vermisste in einem Krankenhaus in Hemer aufhielt und von dort aus verschwand. Deshalb konzentriert sich die Suche auf die Stadt im Märkischen Kreis.

Der Vermisste befindet sich laut Polizei in einem psychischen Ausnahmezustand. Eine Eigengefährdung sei nicht ausgeschlossen.

Laut des Polizeisprechers ist völlig unklar, wo sich der 20-Jährige aufhalten könnte. Deshalb sucht die Polizei im gesamten Stadtgebiet unter anderem mit einem Hubschrauber und Hunden nach dem Vermissten.

Die Beschreibung des Vermissten:

1,75 Meter groß

50 Kilogramm schwer

dunkle lockige Haare

trägt vermutlich eine dunkle Jacke sowie einen dunklen Rucksack

Wer Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen kann, soll sich sofort an den Notruf 110 wenden.