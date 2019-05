Sprengstoff-Fund in Hemeraner Gartenhütte: Viele offene Fragen

[Update, 12.16 Uhr] Hemer - Nach Explosionen in einer Gartenhütte in Hemer-Westig wurde am späten Dienstagabend eine Wohnung in Iserlohn durchsucht. Sprengstoff-Experten waren stundenlang im Einsatz. Aktuelle Infos hier.

In einem Gartenhaus in Hemer-Westig gab es am Dienstag eine Explosion

Eine große Menge selbsthergestellter Sprengstoff wurde dort gelagert

LKA-Experten zerstörten die Chemikalien in fünf Sprengungen

In der Nacht durchsuchte die Polizei eine Wohnung in Iserlohn, der Bewohner wird gesucht

Die Polizei ermittelt in alle Ríchtungen

+++ Update Mittwoch, 12.16 Uhr:

Nach der kontrollierten Sprengung von aufgefundenen Chemikalien in einem Gartenhaus in Hemer-Westig durchsuchte die Polizei in der Nacht zu Mittwoch eine Wohnung an der Westfalenstraße in Iserlohn - nur zwei Kilometer Luftlinie vom Fundort entfernt.

Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass der 44-jährige Wohnungsinhaber im Zusammenhang mit dem Fund in dem Gartenhaus steht und in der dortigen Wohnung weitere gefährliche Substanzen vermutet wurden, unterstützten noch die Entschärfer des Landeskriminalamtes vor Ort. Eine ernstzunehmende Bedrohungslage wurde offenbar nicht angenommen, denn in solchen Fällen wird üblicherweise ein Sondereinsatzkommando bemüht.

Die Kriminalbeamten ließen sich von der Feuerwehr Zutritt in die oberste Wohnung des Dreifamilienhauses verschaffen. Die Polizeibeamten stellten bei der Wohnungsdurchsuchung zwei Gewehre sicher. Der Wohnungsinhaber war nicht zu Hause und ist telefonisch nicht erreichbar. Die Polizei sucht nach ihm.

Die Ermittlungen dauern an. Sie gehen angesichts der vielen offenen Fragen in alle Richtungen. Es wird etwa zu klären sein, wie die Chemikalien in die Gartenhütte kamen und wer die böllerartigen Sprengmittel zu welchem Zweck angefertigt hat. Erschwerend kommt hinzu, dass offenbar mehrere Familienmitglieder Zugang zu der Hütte haben.

Bei den in Hemer gefundenen Sprengmitteln handelt es sich nach Angaben der Polizei um "Selbstlaborate". Sie wurden von LKA-Experten am Dienstag durch fünf kontrollierte Sprengungen vor Ort zerstört. Ein Transport wäre zu riskant gewesen.

+++ Update Dienstag, 21.15 Uhr

Die Gefahr ist gebannt: Spezialisten des Landeskriminalamtes haben am Dienstagabend die verdächtigen Fundstücke an Ort und Stelle gesprengt. Obgleich die Vorbereitungen dazu wesentlich länger brauchten als zunächst erwartet, konnten umfangreiche Evakuierungen vermieden werden.

Auch kam ein Roboter, mit dem Bombenfunde üblicherweise aus der Ferne untersucht werden, nicht zum Einsatz. Allerdings hat die Notfall-Informations- und Nachrichten-App "Nina" vorsorglich Anwohner vor den kontrollierten Detonationen gewarnt. Diese Warnung wurde gegen 20 Uhr wieder aufgehoben, nachdem in fünf einzelnen Sprengungen die brisanten Funde unschädlich gemacht wurden.

Für die Polizei geht die Arbeit allerdings weiter. Jetzt muss ermittelt werden, was es mit den Sprengkörpern auf sich hat. Der ursprüngliche Besitzer kann dazu keine Angaben mehr machen, denn der ist vor unbestimmter Zeit verstorben. Angehörige konnten bis zum Nachmittag nicht ausfindig gemacht und erreicht werden. Zu den Gegenständen sind bislang nur vage und nicht verifizierte Angaben durchgesickert.

Offiziell bestätigt wurde lediglich, dass es sich um fünf Behältnisse handelte und dass die erste Explosion am Dienstagmittag höchstwahrscheinlich durch Selbstentzündung ausgelöst wurde. Auch geht man inzwischen davon aus, dass niemand verletzt wurde.

Auch das war zunächst nicht sicher. Daher wurden auch Spürhunde angefordert, um nach möglichen Verschütteten zu suchen. Konkrete Hinweise oder Zeugenaussagen, wonach sich Personen vor der Explosion in oder an der Hütte befunden hätten, gab es allerdings nicht. Nun müssen die Experten herausfinden, was genau da heute in der Hütte ans Tageslicht kamen.

Unsere Erstmeldung

Gegen 12.15 Uhr gab es am Glüsingweg einen lauten Knall. Als ein Anwohner aus dem Gartenhaus des Nachbarhauses Rauch aufsteigen sah, informierte er die Feuerwehr. Die rückte an und löschte die qualmende Gartenhütte. Zwei Außenwände waren regelrecht weggesprengt. Bei der Verpuffung wurden keine Personen verletzt.

Im Inneren fand die Feuerwehr drei Kisten mit sprengstoffverdächtigem Inhalt - vergleichbar mit großen Silvesterböllern. Der hinzugerufene Entschärfer des Landeskriminalamts begutachtete die Fundstücke in der Gartenhütte. Um welche explosiven Substanzen es sich handelte, ist noch nicht bekannt.

Die Experten hatten sich entschieden, die Reste an Ort und Stelle kontrolliert zu sprengen. Bereits zuvor wurden die Häuser in unmittelbarer Nähe geräumt. Es gab auch eine Vororganisation für eine weitreichendere Evakuierung, doch eine solche ist offenbar nicht nötig.

Die Ermittlungen zur Herkunft der Gegenstände dauern an. Um 20 Uhr wurde die Entwarnung über die Warnapp Nina vermeldet.

"Die hinzugezogenen Entschärfer des Landeskriminalamtes führten fünf gezielte Sprengungen des aufgefundenen Materials vor Ort durch. Die Ermittlungen dauern an", erklärte die Polizei.

Quelle: wa.de