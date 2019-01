Ex-GNTM-Kandidatin aus Lüdenscheid ist Februar-Playmate im Playboy

Als Playmate des Monats Februar ziert die 22-Jährige die Seiten des Playboy-Magazins – und ist dabei in prominenter Gesellschaft. Denn auf dem Cover der aktuellen Ausgabe, die ab dem 10. Januar erhältlich ist, ist die fünfmalige Deutsche Meisterin im Eiskunstlauf, Annette Dytrt.

„Ich hatte einfach Lust, dieses Shooting mal zu machen und habe den Playboy angeschrieben“, erzählt die 1,84 Meter große Marie Czuczman (Maße: 90-64-95).

Marie Czuczman aus Lüdenscheid ist das Playmate für den Playboy Februar 2019.

Mit einem vierköpfigen Team flog die Studentin der Ernährungswissenschaften an der Uni Gießen im Oktober in eine „wunderschöne Villa“ nach Spanien, in der die Fotos aufgenommen wurden.