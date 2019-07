Körperverletzung an der Disco-Garderobe - Polizei fahndet mit Bild nach Täter

Auf dem Gelände der Elbershallen in Hagen kam es bereits am 10. Februar zu einem Angriff, bei dem das Opfer einen Nasenbruch und eine Gehirnerschütterung davontrug. Jetzt fahndet die Polizei mit einem Bild nach dem Angreifer.

Es war 4.05 Uhr in einer Party-Nacht: An der Garderobe einer Disco auf dem Gelände der Hagener Elbershallen kam es der Polizei zufolge zu einer verbalen Auseinandersetzung. Dann versetzte der noch unbekannte Tatverdächtige seinem 23-jährigen Gegner "einen kräftigen Kopfstoß", so die Polizei.

Bei dem Vorfall, der sich bereits in der Nacht zum 10. Februar abgespielt hatte, trug der 23-Jährige eine Nasenfraktur und eine Gehirnerschütterung davon.

Fahndungsfoto jetzt veröffentlicht

Das Opfer beschrieb den Täter als schlank, 1,85 Meter groß und 20 bis 25 Jahre alt. Der Mann trug demnach schwarze kurze Haare und einen Oberlippenbart. Er hatte einen ausländischen Akzent, so die Polizei.

+ Die Polizei fragt: "Wer kennt den abgebildeten Mann?". Für das ganze Motiv auf das Symbol oben rechts klicken. © Polizei Hagen

Ein Richter entschied, dass das vorhandene Bild des Täters veröffentlicht werden kann. Die Polizei fragt deshalb: Wer kennt den abgebildeten Mann? Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 02331/986 2066 entgegen. - eB

Quelle: wa.de