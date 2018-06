Einfaches Rezept: Schokoladeneis in wenigen Minuten selber gemacht

Mit nur sieben Zutaten / Ohne Eismaschine

Hamm/Lüdenscheid/Soest - In den USA wird am 7. Juni das Schokoladeneis gefeiert. Weil es dort besonders gerne gegessen wird, hat es einen eigenen Gedenktag. Auch in Deutschland gehört Schoko zu einer der beliebtesten Eissorten. Und die ist in wenigen Minuten selber gemacht (ohne Kühlzeit). Wie das geht? Das zeigen wir im Video.